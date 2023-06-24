بيومي فؤاد: «نجاح فيلم شوجر دادي رزق من ربنا»

يعيش الفنان بيومي فؤاد خلال هذه الفترة حالة كبيرة من النجاح، بعد تصدر فيلمه الجديد شوجر دادي الإيرادات خلال الفترة المقبلة داخل مصر وخارجها، والذي يشارك من خلاله مع الفنانة ليلى علوي.

وقال الفنان بيومي فؤاد عن هذا النجاح في تصريحت لـ«الوطن»: سعيد جدا بالنجاح اللى حققه فيلم شوجر دادي، وخصوصا كمان انه متصدر فى السينمات بره مصر وبعتبر إن ده هو رزق ربنا احنا بنعمل اللى علينا والباقي دا بيكون بتاع ربنا».

بيومي فؤاد يتحدث عن فيلم شوجر دادي

وتابع الفنان بيومي فؤاد عن سعادته بالتعاون مع الفنانة ليلي علوي في فيلم «شوجر دادي»، والذي سبق وشارك معها من قبل في فيلم «ماما حامل» وحققا نجاحًا كبيرًا في دور العرض عندما عرضا.

ويشارك في الفيلم عدد كبير من الفنانين بما في ذلك تامر هجرس وحمدي الميرغني ومصطفى غريب وغيرهم، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.