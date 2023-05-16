تفاصيل فيلم مندوب مبيعات بطولة بيومي فؤاد

بدأ الفنان بيومي فؤاد، تصوير فيلم مندوب مبيعات مع الفنانة أيتن عامر، حيث يعتبر الفيلم بطولة مطلقة له، بعد نجاحه خلال فيلم «اتنين للإيجار» مع الفنان محمد ثروت، الذي يعرض في دور العرض حاليا.

وسافر الفنان بيومي فؤاد إلى دبي، لاستكمال تصوير فيلم «مندوب مبيعات»، وعرضه خلال الفترة المقبلة.

أحداث فيلم مندوب مبيعات

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية، حيث يسافر بيومي فؤاد إلى دبي ويتعرف على امرأة، ويعاني من فشل العلاقات العاطفية التي لا تكتمل بالزواج دائما، حتى يتعرّف على أيتن عامر وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

أبطال فيلم مندوب مبيعات

وفيلم مندوب مبيعات بطولة بيومي فؤاد، وأيتن عامر، وأحمد فتحي، وإسلام إبراهيم، وهبة عبدالعزيز، ويسرا المسعود، وإيمان يوسف، ووائل عوني، وأيمن قنديل، ومنى فاروق، ولمياء كرم، تأليف وإخراج حامد صالح.