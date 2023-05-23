فيلمان لـ بيومي فؤاد يُحققان 16 ألف جنيه في يوم واحد

يتواجد الفنان بيومي فؤاد، في دور العرض بفيلمين دفعة واحدة، وهما «الصف الأخير» و«مغامرات كوكو»، إلا أنّ هذين العملين حققا أرقامًا ضعيفة للغاية في شباك التذاكر، رغم أنّ أحدهما طُرح قبل أيامٍ معدودة، إذ فشل في المنافسة أو الوصول إلى مراكز مُتقدمة في قائمة الأفلام المعروضة.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات التي حققها أفلام بيومي فؤاد في دور العرض، أمس الاثنين، موضحًا أنّ فيلم الصف الأخير حقق 10.2 ألف جنيه فقط، أما «مغامرات كوكو» حصد 5.8 ألف جنيه.

فيلم «الصف الأخير» يشارك فيه عدد من الفنانين، منهم بيومي فؤاد وتيام مصطفى قمر ومحمد عبدالعظيم، وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى 20 وجهًا جديدًا تم اختيارهم من اختبارات الأداء ومن مركز الإبداع للمخرج خالد جلال.

أما «مغامرات كوكو» من بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، وشيرين رضا، ومحمد أسامة أوس أوس، وعمرو عبدالعزيز، وإيهاب فهمي، ونانسي صلاح، وطاهر أبو ليلة، وتأليف إيهاب الناصر، وإخراج إسماعيل فاروق.

وتدور أحداث فيلم مغامرات كوكو، من خلال كوميدية مليئة بالفنتازيا والعيش مع حيوانات ناطقة والتطرق لفكرة الصراع بين الخير والشر من خلال أحداث تجمع بين الكوميديا والتشويق والإثارة.