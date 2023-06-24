حبس تشكيل عصابي لسرقة الدراجات من الأطفال بمدينة 15 مايو

أمرت نيابة 15 مايو والتبين بحبس تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة دراجات الأطفال داخل دائرة قسم شرطة 15 مايو، بعد تنفيذ 10 وقائع مماثلة. وطلبت سرعة التحريات حول هذه الواقعة، وستستمر في التحقيق مع الأشخاص المشتبه بهم للوصول إلى الحقيقة الكاملة وتحديد المسؤوليات.

سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "المغافلة"

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الامنية بقسم شرطة 15 مايو جنوب القاهرة، في ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لقيامهما بسرقة دراجة هوائية من أمام أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم،وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "المغافلة" وأضافا بإرتكابهما 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفهما بكافة المسروقات بالبيع لدى عميلهما «سيئ النية» مقيم بدائرة القسم، وأمكن ضبطه، وبحوزته كافة الدراجات المستولى عليها وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

تعرف على عقوبة السرقة في قانون العقوبات

يقول المحامي هشام إبراهيم الخبير القانوني لـ«الوطن»، إنَّ هذه الواقعة يعاقب عليها المتهم وفق ما ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ولفت الخبير القانوني إلى أنَّ المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات في حالة إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.