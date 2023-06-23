تجديد حبس 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن في حلوان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة شقة سكنية الكائنة بدائرة القسم.

وكانت جهات التحقيق استدعت الضحية للتعرف على المسروقات، وبمواجهة المتهمين بفيديو رصدته كاميرات المراقبة، وأمرت بعرضهم على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهم أو من عدمه.

سرقة باستخدام التوك توك

وكشف التحقيقات أن المتهمين الثلاثة كونوا تشكيلا عصابيًا لسرقة المنازل، كان آخرهم واقعة سرقة الشقة محل سكنه الكائنة بشارع صالح صبحي بدائرة القسم، وتم اكتشاف الواقعة من قبل المدعو «م. ج» الذي حضر إلى ديوان قسم شرطة حلوان، لتحرير محضر باكتشافه سرقة شقته في تمام الساعة الرابعة فجرًا الثلاثاء، واختفاء أشياء ثقيلة من داخلها.

كاميرات المراقبة رصدت تحركات المتهمين

وأوضحت التحقيقات، أن كاميرات المراقبة رصدت تحركات المتهمين أثناء واقعة السرقة، أثناء نقل المسروقات إلى التوك توك الخاص بهم، وبحسب اعترافاتهم أنهم باعوا المسروقات وانفقوا الأموال على متطلباتهم الشخصية، وأقرّ بارتكاب واقعتي سرقة أُخرى بذات الأسلوب، كما تمّ بإرشادهم على المسروقات.

تعرف على عقوبة السرقة

وقال تامر الشايب المحامي والخبير القانوني لـ«الوطن»، إنَّ هذه الواقعة يعاقب عليها المتهم وفق ما ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ولفت الخبير القانوني إلى أنَّ المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات في حالة إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.