محافظ كفر الشيخ: مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية حتى نهاية يوليو المقبل، على الموقع الإلكتروني «www.sgg.eg»، تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المحافظات، في إطار الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وفقاً لرؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بما يُساهم في الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة.

تشجيع أجهزة المحافظة المختصة للمواطنين

وأكد «نور الدين»، دعمه الكامل للمبادرة، وتشجيع أجهزة المحافظة المختصة للمواطنين وأصحاب المشروعات والمستثمرين على سرعة التقدم والتسجيل بالمبادرة، مشيراً إلى أن محاور المبادرة الوطنية جاءت لتؤكد دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، كما أنها تُعطي فرصة غير مسبوقة لوضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل، وجذب الاستثمارات المختلفة اللازمة لها من الداخل والخارج بشكل يحقق عوائد إيجابية متنوعة خلال الفترة المقبلة.

مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أعلنت، عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بهدف إفساح المجال لكافة المشروعات بالمحافظات للمشاركة، لافتةً إلى عقد المبادرة للعديد من البرامج التدريبية «أونلاين» في مختلف الموضوعات المتخصصة التي تُساعد مقدم المشروع في استيفاء الأجزاء المطلوبة بمشروعه على أساس علمي، بالتعاون مع عدد من شركاء المبادرة ذوي الخبرة الواسعة في تقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

يُشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتُنفذ تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة.