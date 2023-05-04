خطوات الاشتراك في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.. اعرف الشروط

تولى الدولة اهتماما كبيرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها في محافظات الجمهورية، والمساهمة في الحد من آثارالتغيرات المناخية، لذا أطلقت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية العام الماضي بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، ونظرا للنجاح الذي حققته المبادرة يستمر العمل بها حتى هذا العام.

وأعلن محافظة القاهرة بدء أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، لنشر الوعي بقضايا تغير المناخ وتحدياته، وإبراز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.

ويمكن للأفراد والمؤسسات الأهلية والخاصة التقدم للمبادرة والتسجيل فيها من هنـــــــــا، ويكون التسجيل متاحا حتى نهاية شهر مايو 2023، وتستعرض «خطوات التسجيل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على النحو التالي:

خطوات الاشتراك في المبادرة الوطنية للمششروعات الخضراء

- زيارة موقع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من هنــــــا.

- اضغط على كلمة تسجيل

- انشئ حسابك الخاص بملء البيانات التالية:

- الفئة: بمجرد النقر عليها تظهر له قائمة من المشروعات اختر منها ما يناسب مشروعك.

- اسم الجهة

- اسم المنسق رباعي

- رقم الهاتف المحمول

- اختر المحافظة التي تقيم بها

- النوع

- المسمى الوظيفي

- البريد الإلكتروني.

- عقب إتمام ملء البيانات سوف يرسل إليك رمز لتحقق على بريدك الإلكتروني الذي قدمته، وعليك إخالة في الخانة المخصصة له، لإتمام التسجيل.

شروط المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية شروط الاشتراك في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، وجاءت على النحو التالي:

- أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة.

- أن يتضمن المشروع مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية «أخضر».

- أن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به.

- تقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022.

- إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك.

- في حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة.

- لا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم.

- يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة.

معايير تقييم مشروعات المبادرة

يتم تقييم المشروعات في الدورة الثانية للمبادرة وفقاً لمعايير من ضمنها:

- التأثيرات البيئية.

- كفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة.

- الجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية.

- درجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

- قدرة المشروعات على التوسع والتكرارية.

بالإضافة لآليات استدامة نتائج المشروع، فضلا عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص وغيرها والتي سيتم فور نشرها عقد ورش عمل تعريفية لكافة الفئات المستهدفة بالإضافة لممثلي اللجان التنفيذية بالمحافظات.