عدد تكبيرات صلاة العيد وموقفها عند المالكية.. «الإفتاء» توضح

تفصلنا أيام قليلة عن عيد الأضحى المبارك، ويبدأ المسلمون في كل مكان بالتكبير والتهليل وذكر الله - عز وجل - في كل الأوقات، وذلك تعظيمًا لشعائر الله وسنة نبيه محمد، ولعيد الأضحى المبارك مظاهر احتفال كثيرة منها صلاة العيد، وهي سنة مؤكدة ويبدأ بها المسلمون عيدهم، لذلك يهم البعض بمعرفة عدد تكبيرات صلاة العيد، وهذا ما نرصده في السطور التالية.

عدد تكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى

قالت دار الإفتاء في عدد تكبيرات صلاة العيد إنها تكون سبعة في الركعة الأولى سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، موضحة أن صلاة العيد تكون ركعتين تجزئ إقامتهما كسائر الصلوات وسننها وهيئتها، والتكبيرات تكون قبل القراءة، وذلك عملا بالحديث الشريف: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ.

عدد تكبيرات صلاة العيد في الركعة الثانية

أضافت الإفتاء في عدد تكبيرات صلاة العيد أن الركعة الثانية تكون خمس تكبيرات قبل القراءة، ثم يجلس المسلم بعدها للتشهد ويسلم، مشيرة إلى أنه لا يجوز في هذه الحالة أداء الخطبة بعد أداء الصلاة.

عدد تكبيرات صلاة العيد عند المالكية

وخلال الحديث عن عدد تكبيرات صلاة العيد أوضحت الإفتاء أن عدد تكبيرات صلاة العيد عند المالكية تكون اثنتي عشرة تكبيرة، سبع تكبيرات في الركعة الأولى، وخمس تكبيرات في الركعة الثانية.