توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ارتفاع نسبة الرطوبة وزيادة الشعور بالحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أنّ يكون هناك ارتفاعًا في نسبة الرطوبة نهارًا، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس، لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

شبورة في الصباح الباكر

وأشارت إلى أنه من المتوقع أنه يكون هناك انتشار للشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 24 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.

درجات الحرارة الأحد 25 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.

درجات الحرارة الإثنين 26 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.