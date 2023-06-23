تفاصيل حالة الطقس في وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى.. وتحذير من «الأرصاد»

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الصيف معروف أنه فصل الاستقرار في الأحوال الجوية، وهيستمر معانا ثلاثة شهور، مشيرة إلى أن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يوم وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك، موضحة أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى قد تصل من 34 إلى 35 درجة مئوية.

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة يوم وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

وقالت في مداخلية هاتفية لـ«تليفزيون الوطن»، إن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة يوم وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى أن الطقس سيكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

الأرصاد تطالب المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض إلى أشعة الشمس وقت الظهيرة، خلال الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، علاوة على تناول المرطبات والسوائل، وفي حال التواجد في الشارع وقت الظهيرة لابد من ارتداء غطاء على الرأس، للحفاظ على سلامتهم، متابعة: «كمان أن بعد العصر درجات الحرارة هتبدأ تقل تدريجيا، إضافة إلى التواجد في أماكن جيدة التهوية».