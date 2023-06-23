ضمن «حياة كريمة».. وكيل صحة بالشرقية يتفقد القافلة الطبية بفاقوس

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية النحاسين التابعة لمركز ومدينة فاقوس، التي بدأت صباح أمس الخميس وتستمر حتي مساء اليوم الجمعة، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة، في حضور منسق عام القوافل الطبية، ومراقب أول المديرية، ومدير الإدارة الصحية بفاقوس.

توقيع الكشف الطبي على المرضى في التخصصات الطبية المختلفة

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية توقيع الكشف الطبي علي المرضى في التخصصات الطبية المختلفة التي تشمل «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الرمد، أنف وأذن وحنجرة، المسالك البولية، الروماتيزم والتأهيل»، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجاناً.

وبلغ ما تم توقيع الكشف الطبي عليه حتى وقت الزيارة أكثر من 1400 مريض، وقام الدكتور هشام مسعود بالتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل.

متابعة جلسات التوعية الصحية والتثقيفية

كما قام الدكتور هشام مسعود بمتابعة جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية بمركز فاقوس لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية تلقي لقاح كورونا، والكشف المبكر عن أورام الثدي ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والحصول على الخدمات الطبية المختلفة ضمن المبادرات الرئاسية.

وفي نهاية الزيارة قدم وكيل الوزارة بتقديم الشكر والتقدير لمنسق عام القوافل، ومدير الإدارة الصحية، ولجميع العاملين بالقوافل الطبية بالشرقية، علي المجهود المبذول لصالح المواطنين والمرضي بالمحافظة.