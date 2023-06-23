الكشف على 646 شخصا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالمنوفية

نظمت إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص والسكان وحماية الطفل بديوان عام محافظة المنوفية، بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع والبيئة بجامعة المنوفية، ومؤسسة حياة كريمة، قافلة طبية بالوحدة الصحية بقرية كفر القرنيين بمركز الباجور، بالتنسيق الكامل مع كلية العلوم الصحية التطبيقية، وتحت إشراف الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، ومديرية الشئون الصحية.

قافلة طبية لجامعة المنوفية وحياة كريمة

وشهدت القافلة إقبالاً كبيراً من المواطنين وتضمنت العديد من التخصصات، وتم توقيع الكشف الطبي على 646 حالة، وتوفير وصرف الأدوية للمرضى بالمجان، كما تم تنظيم ندوة توعوية داخل الوحدة الصحية للمترددين من المواطنين بضرورة التربية السليمة للأبناء واستثمار أوقات الفراغ لديهم للحفاظ عليهم من العادات السيئة التي تضر بالصحة العامة.

توعية المواطنين بالقضايا المجتمعية

وخلال القافلة، تم توعية السيدات بضرورة تنظيم الأسرة لما له من أثر إيجابي على صحة الأم والطفل والتربية السليمة للأبناء، والتأكيد على أهمية وسائل تنظيم الأسرة، فضلاً عن التوعية بخطورة ختان الإناث والآثار السلبية المترتبة عليها، وذلك تزامنا مع الحملة القومية لمناهضة ختان الإناث، وكذا التوعية بخطورة الزيادة السكانية وما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد والتنمية.

وفي ذات السياق، شارك عدد من متطوعي صندوق مكافحة الإدمان بجامعة المنوفية، بعمل التوعية اللازمة ضد الإدمان، وقدموا من خلالها الشرح الوافي حول مخاطر الإدمان على صحة واستقرار الأسرة المصرية وكيفية مواجهة الظاهرة المنتشرة بين الشباب وطريقة التعامل معها.

تسهيلات لتنظيم القوافل الطبية

ووجه محافظ المنوفية بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقوافل الطبية لتحقيق المستهدف منها للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطنين بقرى الريف المصري، مشيدا بكافة المبادرات والقوافل الطبية لاستهدافها جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع وتنميته.