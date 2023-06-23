الكشف على 1818 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بسمالوط

نفذت مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية علاجية في قرية دير العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط، بتوجيهات من وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، ورعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

صرف الأدوية مجانا

وأكد الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1818 حالة مترددة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بشكل مجاني، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة في محافظة المنيا، أن توزيع الحالات كان كالتالي: 232 حالة جراحة، 367 حالة أطفال، 199 حالة باطنة، 86 حالة نساء، 108 حالات أسنان، 231 حالة رمد، 272 حالة جلدية، و30 حالة تنظيم أسرة.

ندوات تثقيف صحي

كما تم أيضًا إجراء 195 تحليلًا مختلفًا، وعمل حالة واحدة من موجات الصوت، و5 حالات من الأشعة السينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 111 مترددًا، وتم خلع أسنان لـ14 حالة في عيادة الأسنان، وتحويل 35 حالة للاستكمال العلاج في المستشفيات، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيفية صحية لعدد 114 مترددًا، واستخدام 9 عيادات متنقلة.

وتأتي القوافل الطبية في إطار جهود الدولة لتوفير الخدمات العلاجية المجانية للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية،