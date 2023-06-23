الكشف على 1545 مريضا في قافلة طبية بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية موسى العربي مركز بلقاس، مشددا على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة، حيث تم توقيع الكشف على 1545 مريضا، من خلال 10 عيادات بينها عيادتان متنقلتان تشمل الجراحة وتنظيم أسرة، و8 عيادات داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

تنظيم قافلة علاجية بالدقهلية

وبحسب بيان صادر عن مديرية الصحة، أسفرت القافلة العلاجية في محافظة الدقهلية عن الكشف باطنة 213، أطفال 312، جراحة 165، أنف وأذن 191، أسنان 191، جلدية 226، رمد 108، نساء وتنظيم أسرة 139، كما تم إجراء 306 تحاليل مختلفة للمرضى، 81 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات لـ 133 مريضا، ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم.

تحويل 62 حالة للمستشفيات

وأشار البيان إلى أنه تم تحويل 62 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة دولة.

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 43 ندوة تثقيفية، و130 حالة استبيان، مؤكدا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.