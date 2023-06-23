محمد العدل يروج لمسلسل يوسف الشريف «الراكون» في رمضان 2024

أعلن المنتج محمد العدل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل مسلسل الراكون للفنان يوسف الشريف والمقرر عرضه رمضان 2024.

ونشر محمد العدل البوستر الدعائي للمسلسل معلقا: يوسف الشريف، مسلسل الراكون، تأليف إنجي علاء إنتاج تامر مرسي، رمضان 2024 إن شاء الله، يارب كتر الشابوهات، يا كريم يارب.

إنجي علاء تعلن التحضير لمسلسل بعنوان "الراكون" بطولة يوسف الشريف

وأعلنت المؤلفة إنجي علاء عبر بيان، انطلاق التحضير لمسلسل الراكون مع المخرج محمد العدل المقرر عرضه رمضان 2024 مسلسل الراكون بطولة يوسف الشريف وتأليف إنجي علاء وإخراج محمد العدل وإنتاج سينرجي.

يذكر أن آخر أعمال إنجى علاء مسلسل "كوفيد-25" من بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وإخراج منال الصيفي.