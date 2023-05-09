يوسف الشريف يكشف حقيقة تعاقده على مسلسل جديد

انتشر خلال الساعات الماضية مزاعم حول عودة الفنان يوسف الشريف إلى الدراما التليفزيونية بعد غيابٍ دام نحو عامين، منذ مسلسل «كوفيد 25» الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2021، وترددت أنباء حول تعاقده على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم «7 ثواني».

وحسم الفنان يوسف الشريف مدى صحة تلك الأنباء، وحقيقه تعاقده على مسلسل جديد من إخراج أحمد نادر جلال، مؤكدًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا على الصحة.

وكان من المُقرر أنّ يُشارك يوسف الشريف في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل جديد، تأليف زوجته إنجي علاء، وإخراج حسام علي، إلا أنه تقرر تأجيله.

أحدث أعمال يوسف الشريف التليفزيونية

يذكر أنّ آخر أعمال يوسف الشريف التليفزيونية، كانت من خلال مسلسل «كوفيد 25»، والذي تدور أحداثه في عام 2025، ينتشر فيروس خطير يدفع المصابين لمهاجمة وقتل البشر، ويصبح على الطبيب «ياسين المصري» كشف المؤامرة الكبرى التي تسببت في انتشار المرض واقتراب نهاية العالم.

وشارك في بطولة المسلسل بجانب يوسف الشريف، كل من أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وميرنا نور الدين، وإيناس كامل، وإسلام جمال، وعماد رشاد وعصام السقا وآخرين، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.