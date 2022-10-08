مصدر: يوسف الشريف يواصل تحضيره لمسلسله في السباق الرمضاني المقبل

تداولت بعض الأنباء، خلال الساعات القليلة الماضية، أن مسلسل يوسف الشريف، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل، قد توقف تحضيره، وبذلك قد يكون خرج من السباق الرمضاني، الأمر الذي جعل العديد من جمهور ومحبي الفنان يوس الشريف يتساءلون عن حقيقة الأمر.

مصدر مقرب يكشف حقيقة خروج مسلسل يوسف الشريف من دراما رمضان

ومن جانبه تواصلت «الوطن»، مع مصدر مقرب من صناع المسلسل، والذي نفى كل ماتردد بشأن خروج المسلسل من السباق الرمضاني، وأن العمل قائم، ويواصل يوسف الشريف عمله، وهو من تأليف إنجي علاء وإخراج حسام علي، للموسم الرمضاني المقبل 2023.

غياب يوسف الشريف عن دراما رمضان الماضي

وكان يوسف الشريف غاب عن دراما رمضان الماضي، وذلك بعد نجاحه في مسلسل «كوفيد 25»، الذي كان يتكون من 15 حلقة، وكانت تدور أحداثه في عام 2025، إذ ينتشر فيروس خطير يدفع المصابين لمهاجمة وقتل البشر، ويصبح على الطبيب ياسين المصري كشف المؤامرة الكبرى التي تسببت في انتشار المرض واقتراب نهاية العالم.

وشارك في بطولة مسلسل «كوفيد25»، يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، إيناس كامل، راندا البحيري، محمد مرزبان، أميرة العايدي، عماد رشاد، عصام السقا، محمود غريب، وكان من تأليف إنجي علاء، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

حصول يوسف الشريف على جائزة أفضل ممثل

وحصل حينها يوسف الشريف على جائزة أفضل ممثل لعام 2021، من مهرجان نجم العرب، ونشرمجموعة صور من الحفل وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وعلق: «الحمد لله جائزة أفضل ممثل دراما 2021 عن مسلسل كوفيد 25، الجائزة دي بفضل حضراتكم بعد ربنا سبحانه وتعالى».