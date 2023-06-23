محافظ كفر الشيخ: تسليم مستشفى بيلا المركزي الأسبوع المقبل

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، انتهاء جميع أعمال التشطيبات النهائية لمستشفى بيلا المركزي الجديد، حيث تم تحديد الأسبوع المقبل لزيارة لجنة من وزارة الصحة لمعاينة المستشفى وتسليمه تسليماً ابتدائياً، للبدء في تركيب الأجهزة والفرش لتدخل الخدمة قريباً وتشغيلها تشغيلاً تجريبياً.

افتتاح المستشفي

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن أعمال التشطيبات النهائية لمستشفى بيلا المركزي الجديد، حيث جرى الانتهاء منها، وتجهيز المستشفى بالتجهيزات الطبية، مضيفًا أنه شدد على سرعة الانتهاء وفقاً لتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى ووفقا للجدول الزمني الموضوع، استكمالًا لخطة رفع كفاءة المستشفيات، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة كفر الشيخ.

تركيب شبكة الغاز

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إنه جرى الانتهاء من تركيب شبكة الغازات الطبية وأنظمة التكييف وأنظمة إنذار الحريق، فضلا عن الانتهاء من كافة المرافق من مياه وصرف وصحي وكهرباء وغاز الطبيعي وخطوط التليفون استعداداً للافتتاح خلال الفترة المقبلة، بجانب رفع كفاءة وتوسعة الطريق المواجه والشوارع الجانبية للمستشفى وتنظيم حركة الدخول والخروج وأماكن انتظار السيارات خارجها.

وأشار رئيس مدينة بيلا، إلى أن المستشفى سيكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بمركز بيلا، وسيتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، موضحاً أن المستشفى جرى تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين التي تأتى في مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أٔداء الخدمات للمواطنين، موجهاً شكره وتقديره للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لدعمه وجهوده على افتتاح المستشفى بأسرع وقت ممكن لخدمة أهالينا بيلا.

أحدث النظم العلاجية

وأوضحت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه جار العمل على قدم وساق للانتهاء من العديد من المشروعات الطبية المهمة وأبرزها المستشفى الجديد بيلا التي يتم تشييدها على أحدث النظم العلاجية، والتصميمات الخاصة بالمستشفيات الحديثة، للمساهمة في حل الأزمات التي يعانى منها جميع مرضى مركز ومدينة بيلا والقرى المجاورة، بالإضافة إلى توفير كل الأجهزة والمستلزمات الطبية، التي تعد أحد أهم الصروح الطبية الضخمة بمحافظة كفر الشيخ، وستقدم خدمات من كافة التخصصات الطبية.

وأضافت «إلهام»، أن مستشفي بيلا المركزي الجديد يضم 5 طوابق، بمساحة إجمالية تصل إلي 5200 متراً، ويعد أهم صرح طبي حديث يقام على أرض مركز بيلا، وتضم 28 عيادة خارجية و24 حضان و11 سرير عناية مركزة و30 ماكينة غسيل كلوي و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى أقساماً للأشعة وصيدلية ومعامل تحاليل وبنك دم وخدمات أخرى متعددة، وذلك للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويقدم خدمة طبية مميزة جداً لأهالي بيلا.