«صحة كفر الشيخ»: توقيع الكشف الطبي على 4364 شخصا بمستشفى الجلدية

قالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة في محافظة كفر الشيخ، إن مستشفى الجلدية بمدينة كفر الشيخ قام بتوقيع الكشف الطبي على عدد 4364 مواطنا، بينما تم توقيع الكشف الاقتصادي على عدد 160 مريضا، وذلك لتقديم أوجه الرعاية الطبية لهم، والتصدي لبعض الأمراض الجلدية التي تظهر مع قدوم فصل الصيف.

صرف العلاج للأمراض بالمجان

وأوضحت وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، في بيان، أن صيدلية مستشفى الجلدية قامت بتوفير بعض الأدوية الهامة، والتي تستخدم لعلاج مرض الصدفية والبهاق، كما قامت صيدلية نفقة الدولة بصرف 31 قرار علاج على نفقة الدولة، علاوة على قيام صيدلية المعمل بعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل الأمراض الفطرية والصدفية والبهاق.

إجراء تحاليل للمرضى

وأضافت أيضا أن قسم التحاليل بالمستشفى قام بعمل 84 تحليل متنوع بين تحليل بول، وبراز وتحليل هيموجلوبين، وقام القسم الداخلي بالمستشفى بمتابعة 5 حالات جميعها من حالات دخول اليوم الواحد.

كما تم صرف علاج شهري لعدد 47 مريضا مترددا «للجذام»، بالإضافة إلى قيام قسم الأشعة بالمستشفى بعمل 134 حالة بجلسات الناروباند، كما تم عمل 208 حالات كي بالتبريد لمرض السنط، وعين السمكة والزوائد الجلدية.