حملات تموينية مكثفة وتنظيف الشوارع في مراكز كفر الشيخ قبل عيد الأضحى

شهدت محافظة كفر الشيخ، حملة نظافة ورفع كفاءة الإنارة وتطهير الترع والمصارف، وحملات على الأسواق والمخابز، ومكافحة الحشرات الطائرة، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات على المرافق، وتحسين الخدمات للمواطنين.

حملات نظافة وتطهير ورفع كفاءة بدسوق

تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع كفاءة وصيانة الإنارة العامة بالمدينة، وصيانة بعض الكشافات في منطقة المحرقة، ومساكن الصفا الجديدة، واستكمال صيانة كشافات طريق دسوق فوة، وكذلك أعمال تطهير ورفع كفاءة المصرف الزراعي المجاور للطريق الرئيسي لنطاق قريتي شابة والعجوزين، ورفع المخلفات.

تحرير 38 محضرا متنوعا

وتابع مهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة التموينية الموسعة بمركز ومدينة كفر الشيخ، بقيادة اللواء أشرف بهجت، رئيس حي غرب، وإشراف ومتابعة نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء قرى مركز كفر الشيخ، ودكتور وليد شاهين، ممثل مديرية الطب البيطري، ودكتور سعيد نصار، ممثل مديرية الصحة، وحماية المستهلك، ومهندس أشرف البلاصي، مفتش مديرية التموين، ورخص المحلات.

وأسفرت الحملة التموينية عن تحرير 38 محضراً متنوعاً، منهم 8 محاضر نقص وزن، و15 محضر نظافة، و11 محضر عدم مطابقة الخبز للمواصفات، ومحضر عدم وجود شهادة صحية، و3 محاضر عدم إعلان، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال النظافة العامة، ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية، بحضور إبراهيم رجب الدسوقي، نائب رئيس المركز والمدينة للنظافة والتجميل، وحسنى عوض عطية، مدير إدارة النظافة والتجميل بالوحدة.

حملات نظافة في بيلا

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملات النظافة ورفع الإشغالات ومراجعة الإنارة بمحيط المدارس، وأعمال التطهير والتعقيم الدوري، ورفع الإشغالات، والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة على مدار الساعة بكافة قطاعات وشوارع المدينة، وعدة أماكن متفرقة من خلال فريق النظافة، واستمرار أعمال مكافحة الحشرات الطائرة، والبعوض باستخدام سيارات الرش في جميع شوارع وأحياء المدينة من خلال فريق وحدة الملاريا ببيلا.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، استمرار أعمال الحملات المكبرة للنظافة بالفترة الصباحية بشوارع المدينة والقرى، وتفريغ حاويات القمامة ورفع مستوى كفاءة النظافة والتجميل بمركز ومدينة فوه، وتابع أعمال مسح، وتسوية وتمهيد طريق فوه الدائري الغربي.

رصف وتطوير الطرق

وتابع علي إبراهيم سلامة، رئيس مدينة مسير، الأعمال الجارية في الرصف والتطوير، منها رصف شارع ترعة القهوجية حتى نقطة شرطة مدينة مسير، وتفريعة أمام الوحدة المحلية بطول 200 متر برابط مدخل مجمع المدارس حتى الوحدة الصحي، ورصف شارع صحصاح من أمام منزل القادوم حتى منزل محمد عبدالفتاح صحصاح، ورصف شارع من أمام مسجد الفتح حتى ترعة الصعايدة، ورصف شارع من أمام مسجد الفتح مارا بمركز الشباب والمدرسة الثانوية حتى ترعة القهوجية.