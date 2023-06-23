«بيطري كفر الشيخ»: جاهزية 16 مجزرا لاستقبال عيد الأضحى

أجرى الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، جولة تفقدية، بعدد من المجازر الحكومية، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الوقوف على جاهزية المجازر لاستقبال المذبوحات

واستهدفت جولة «بشار»، المرور على عدد من المجازر بنطاق إدارات الرياض، وسيدي سالم، وقلين، ودسوق البيطرية، للوقوف على جاهزية المجازر لاستقبال المذبوحات خلال عيد الأضحى المبارك، ومدى توافر جميع متطلبات العمل، والتنسيق التام مع مجالس المدن والوحدات المحلية، مشدداً على زيادة التوعية بأهمية الذبح بالمجازر، وتعليق اللافتات الإرشادية في جميع المجازر والإدارات البيطرية.

جاهزية 16 مجزراً بمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ

وأكد «بشار»، جاهزية 16 مجزراً بمراكز ومدن وقرى كفر الشيخ، لاستقبال المواطنين، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لذبح الأضاحي مجاناً، إضافة لتوصيلها بالمجان، من خلال 5 سيارات مجهزة لنقل اللحوم الخاصة بالمواطنين.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بإعفاء المواطنين والجمعيات الأهلية والجزارين من رسوم ذبح الأضاحي

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجه في وقت سابق، بإعفاء المواطنين والجمعيات الأهلية والجزارين من رسوم ذبح الأضاحي، وتقديم خدمة الذبح لأضاحيهم بالمجان داخل المجازر الحكومية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مناشداً المواطنين بالالتزام بذبح أضاحيهم بالمجازر حتي لا يتعرضوا للإجراءات القانونية.