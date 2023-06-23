«السياحة الثقافية بالأقصر»: زيارة جوارديولا دليل على أمن واستقرار مصر

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن اختيار جوارديولا المدير الفني لمانسشتر سيتي، لقضاء عطلته في مصر، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا أمرا هاما ولا بد من استغلاله وإن دل فإنما يدل على أن الأقصر أصبحت مقصدا سياحيا مهما جدا.

ثقافية الأقصر: جوارديولا لديه رغبة شديدة جدا لزيارة مصر

وأضاف «عثمان» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن جوارديولا زار الهرم وكان سعيدا جدا، كان لديه رغبة شديدة جدا لزيارة مصر وكان يخطط لذلك منذ فترة كبيرة واعتبر زيارته لمصر بمثابة مكافأة له بعد حصوله على دوري أبطال أوروبا وهي رسالة مهمة جدا نبعثها لكل شركائنا في السياحة.

وأشار «عثمان» إلى أنه يمكن استغلال الزيارة في التسويق لسياحة الدهبيات أحد أغلى أنواع السياحة في الأقصر، ونسوق لها لأنها دلالة على الأمن والأمان والاستقرار الذي تعيش فيه مصر، والاكتشافات الأثرية الهامة التي شهدتها مصر في الموسم الشتوي الماضي الذي كان بمثابة طوق النجاة لإنقاذ السياحة وأعاد لها اعتبارها وهيبتها كونها مصدر دخل قومي للبلاد.

وصول جوارديولا إلى مصر السبت

يشار إلى أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يصل صباح غد السبت إلى الأقصر على متن طائرة خاصة للاستمتاع بقضاء رحلة ترفيهية هو وأسرته، ويبدأ رحلته بزيارة معبدي الكرنك والأقصر، ثم سيذهب إلى مركب الدهبية المقيم بها ثم سيقام له مساء حفل عشاء خاص له هو وأسرته وستكرمه لجنة تسويق السياحة الثقافية بمعبد الأقصر، ثم سيواصل برنامجه صباح الأحد بزيارة معابد البر الغربي مثل الدير البحري «حتشبسوت»، ومقابر وداي الملوك والملكات مثل مقبرة توت عنخ آمون ورمسيس الثالث وستي الأول ومعبد هابو وتمثالي ممنون، ثم سيعود إلى الذهبية للانطلاق إلى أسوان مساء الأحد.