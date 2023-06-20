انخفاض أسعار المواشي بنسبة 10% في الأقصر

شهد سوق الثلاثاء للمواشي بمحافظة الأقصر انخفاضًا كبيرًا في الأسعار، تزامنًا مع قرب عيد الأضحى المبارك الذي تفصلنا عنه بعض الأيام، إذ يتزايد الإقبال على السوق في هذه الأيام لشراء الأضاحي من الأبقار والعجول والتي كانت متوفرة بكثرة لكن الطلب قليل ما أدى إلى انخفاض الأسعار.

وتستعرض «الوطن» أسعار المواشي في سوق الأقصر ورصد حالة الإقبال ونصائح التجار لشراء الأضاحي.

أسعار المواشي في سوق الأقصر

وأوضح محمود القرش، تاجر مواشي، أن أسعار المواشي في سوق الأقصر منخفضة جدا ومناسبة لشراء الأضحية، إذ أن الموعد المثالي للشراء هذه الأيام لتجهيز وعلف الأضحية، فالأسعار انخفضت بنسبة 10%، عن الأسبوع الماضي، بسبب زيادة المعروض وانخفاض أسعار الأعلاف أيضا.

إقبال على شراء الأضاحي

أشار «القرش» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك إقبالًا من المواطنين على أسواق المواشي بسوق الأقصر خلال الفترة الجارية ويبدأ كيلو لحوم العجول قائم من 120 لـ125 جنيها، أما العجل الجموسي، فينقص سبعة جنيهات، أما بقية المواشي فشهدت انخفاضًا في الأسعار لانخفاض الطلب، لأن الطلب كله كان على عجول اللحم.

أسعار المواشي في سوق الأقصر الأغنام والخراف

كما قال حمادة أبو ربيع، تاجر مواشي، أن أغلى عجل اليوم 107 آلاف جنيه، وبالنسبة للخراف كانت كثيرة جدا، إذ بلغ أغلى خروف 16 ألف جنيه، ويبلغ الخروف مشفي 60 كيلوجراما، و105 أو 110 كيلو قائم، أما اسعار الجديان، فكانت ثابتة.