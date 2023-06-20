ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين في القاهرة والأقصر

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مجهولين باصطناع صفحات وروابط إلكترونية، تحمل أسماء وشعارات العديد من البنوك العاملة في السوق المصرية، وإرسالها لعملاء البنوك، وحال استخدامهم لها، وإدخال بياناتهم يتم الاستيلاء عليها وعلى أموالهم من قبل القائمين على تلك الصفحات والروابط الوهمية.

وشكلت الأجهزة الأمنية فريقا بحثيا، توصلت جهوده إلى أنّ وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيلا عصابيا مكونا من عنصرين، مقيمين بنطاق محافظتي الأقصر والجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على 4 هواتف محمولة وجهاز لاب توب ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التي تحتوى على صفحات منسوبة على خلاف الحقيقة للعديد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وبيانات بطاقات دفع إلكتروني خاصة ببعض عملاء تلك البنوك، بيانات بطاقات دفع إلكتروني منسوبة للعديد من البنوك الأجنبية، تطبيقات لمواقع تستخدم في تخليق أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني، أوامر شراء منتجات بموجب بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى على بياناتها، العديد من البرامج والتطبيقات التي تستخدم في أعمال القرصنة والاختراق والتخفي، وتغيير الأرقام التعريفية IP على شبكة الإنترنت لتجنب الرصد الأمني لنشاطهما الإجرامي، حساب إلكترونى خاص بأحدهما بمنصة تداول العملات الافتراضية، وكذا حسابان لمحفظة هاتف محمول خاصان بالمتهمين.

كما أضافت التحريات أنّ المتهمين وراء ارتكاب 23 واقعة بذات الأسلوب الإجرامي، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والفحص أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.