ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة العيادات الطبية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من طبيبة بإحدى المستشفيات مقيمة بمحافظة الجيزة، أفادت بتضررها من حضور إحدى السيدات وبصحبتها طفل وطفلة، للعيادة الكائنة بدائرة القسم، وحال قيامها بتوقيع الكشف الطبي على الطفلة الثانية قام الطفل الأول بمغافلتها وسرق حقيبتها وبداخلها (مبلغ مالي - بطاقة الرقم القومي - كارت فيزا) ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين لإحداهن معلومات جنائية، وتقيمان بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي المستولى عليه وأضافا بتخلصهما من باقي المضبوطات بإلقائها في الطريق العام.

كما اعترفتا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل العيادات الطبية بأسلوب المغافلة، وأقرتا بارتكاب عدد 9 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما أمكن ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنهما، وأضافا بتصرفهما في الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما «سيئا النية»، أحدهما صاحب محل إكسسوارات هواتف محمولة يقيم بمحافظة القليوبية، أمكن ضبطه وعثر بحوزته على كافة الهواتف المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم تهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.