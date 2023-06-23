جهود الدولة في قطاع النقل الأخضر لمواجهة تغير المناخ.. طفرة غير مسبوقة

لم يخل حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للقمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، عن مشروع القطار الكهربائي في مصر، إذ أكد في كلمته أنه لم يكن فقط لغرض التنمية المستدامة ولكن أيضا كأحد الحلول لمجابهة أزمة تغير المناخ.

مصر شهدت تطورا في كافة المجالات منذ تولي الرئيس السيسي

الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، أكد أن مصر شهدت تطورا في كافة المجالات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالأخص قطاع النقل الذي شهد تطورا غير مسبوق، فقد تم تنقيذ العديد من المشروعات التي تنقل مصر إلى عصر النقل الذكي من خلال وسائل مواصلات حديثة بتكنولوجيا متطورة وأكثر استدامة وترسخ لمفهوم النقل الأخضر الذي يساهم في حماية البيئة والحفاظ عليها ومن هذه المشروعات مشروع القطار السريع والذي يهدف إلى خلق منظومة متكاملة تربط بين كل المواني والمدن الصناعية ومناطق التنمية العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية والمدن السياحية بالبحرين الأبيض والمتوسط وغيرها.

837 مليار جنيه لتطوير منظومة النقل الأخضر

وأضاف الدكتور عبدالله أبو خضرة لـ«الوطن»، أنه جرى تخصيص نحو 837 مليار جنيه لتطوير منظومة النقل الأخضر في مصر، من أصل 2 تريليون جنيه خصصت لوزارة النقل لتنفذ مشروعاتها، وهو ما لم يحدث منذ 30 عاما سابقة وذلك لأهمية مشروعات النقل ومردودها الاقتصادي الكبير على حركة التجارة بمصر داخليا وخارجيا.

وأكد أن القطار الكهربائي السريع يقوم بإنشائه تحالف شركات سيمنز الألمانية والمقاولون العرب و أوراسكوم منوها بأنه بجانب مشروع القطار الكهربائي السريع تقوم الدولة بالعديد من المشروعات الكهربائية الخضراء الصديقة للبيئة ومنها قطار المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف LRT والخط الثالث لمترو الأنفاق والأتوبيس الترددي ويتم العمل فيهم بالتوازي مع سكك حديد مصر لنقل الركاب والبضائع من وإلى المدن والمواني المصرية الرئيسية.

توفير وسائل نقل جماعي

كما أن الدولة تستهدف توفير وسائل نقل جماعي تناسب كافة مستويات وشرائح المجتمع بهدف التوجه للنقل الجماعي الصديق للبيئه لتقليل زمن الرحلات وتخفيف الضغط على شبكة الطرق الداخلية وتقليل الحوادث وتقليل الانبعاثات الناتجة عن الازدحام المرورية على الطرق من خلال التوجه للنقل الجماعي وتقليل استخدام المركبات وخلق وسيلة نقل آمنة للمواطن وبسعر مناسب، وكذلك تشجيع الحركة السياحية في مدن البحر الأحمر والمتوسط وتنشيط القطاع التجاري في المواني المصرية من خلال سرعة نقل البضائع والركاب.