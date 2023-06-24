دار الإفتاء توضح 9 مستحبات لنحر الأضحية.. احرص عليها

أيام تفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك المناسبة ذات الطابع الخاص لدى المسلمين، والذين ينتظرونها كل عام بلهفة واشتياق، إذ يحرص الغالبية على تقديم الأضاحي كل على حسب مقدرته، ولذلك تقدم دار الإفتاء كل ما يتعلق بفتاوى الأضحية، منها مستحبات الذبح.

وأوضحت دار الإفتاء في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» مستحبات الذبح، تيسيرا على الراغبين في تقديم الأضحية هذا العام، والتي جاءت كالتالي:

مستحبات الذبح

- أن يكون الذبح بآلة حادَّة قاطعة.

- الإسراع في القطع؛ لأن فيه إراحةً للذبيحة.

- استقبال القِبلة من جهة الذابح ومن جهة مكان مذبح الذبيحة.

- شحذ الشفرة قبل الذبح.

- مراعاة عدم رؤية الحيوان لحظة ذبحه.

- أن تضطجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق.

- أن ينحر الإبل وهي واقفة.

- سَوْق الذبيحة إلى المذبح برفق.

- عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها.

تعريف النحر

وعرفت دار الإفتاء النحر بأنه: «وضع آلة الذبح في الثغرة بين الترقوتين أسفل العنق».

ويحرص المسلمين على تقديم الأضحية كل عام، وذلك على حسب المقدرة المادية لكل فرد في شراء الأضحية، وفقا للأحكام الشرعية التي توضحها دار الإفتاء.