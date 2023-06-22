«بيطري القاهرة»: ذبح الأضحية في المجازر الحكومية مجانا طوال أيام العيد

حذر الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، من ذبح الأضحية في الشوارع، موضحا أن المجازر التابعة للحكومة، تجرى ذبحها والكشف عن الأضحية طوال أيام العيد بالمجان، وذلك بأمر من محافظ القاهرة.

ذبح الأضحية فور دخول المجزر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، المذاع على فضائية «DMC»، أن محافظة القاهرة لها مجزر رئيسي على طريق الأوتوستراد، ويقع على مساحة 28 فدان، وبه 10 عنابر ومسطحات خضراء كبرى: «مفيش دور لذبح الأضاحي بالمجزر، كل اللي داخل بأضحيته هتدبح فورا قدامه طالما جايب معاه جزار».

وأوضح أن المجزر كذلك به عدد لا بأس به من الجزارين غير الموظفين: «لو معاك جزار فبدل ما يدبح في الشارع خده معاك المجزر، ولو مش معاك فالمجزر فيه جزارين، تعاقد معاه في المجزر واتفق معاه، ولو فيه مغالاة إدارة المجزر بتدخل».