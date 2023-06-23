هل يجوز توكيل الجمعيات الخيرية في ذبح الأضحية؟.. دار الإفتاء توضح

يقوم المسلمون خلال هذه الأيام المباركة بذبح الأضحية للحصول على الثواب ويتقربون بها إلى الله عز وجل، وهي شعيرة من شعائر الإسلام، وسنة عن أبينا إبراهيم عليه السلام كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» وتنتشر هذه الأيام توكيل بعض الناس للجمعيات الخيرية في ذبح الأضحية وتوزيعها.

حكم توكيل المضحي لجمعية خيرية

وقالت دار الإفتاء المصرية خلال إجابتها عن سؤال أحد المتابعين حول ما حكم توكيل المضحي لجمعية خيرية في ذبح أضحيته وتوزيعها؟ وهل هذا يجوز أو فيه مخالفة للسُّنَّة؟: إنه يجوز شرعا التوكيل في ذبح الأضحية وتوزيعها، ولكن يجب أن تقسم وفقا للشرع أي أثلاثا، فيَأْكُل المضحِّي، وَيَتَصَدَّقَ، وَيُهْدِيَ، ولا مانع شرعًا من أن يتبرَّعَ لصالح الفقراء بما يشاء منها، وإن زاد على الثلث كان خيرًا للمضحي.

ذبح الأضحية

وأوضحت الإفتاء أن الأصل في الأضحية أن يقوم المضحي بمباشرة الذبح وتوزيع الأضحية بنفسه، لكن في حال عجزه عن ذلك فإنه يجوز له أن يُوَكِّل مَن يقوم بالذبح والتوزيع أو أحدهما نيابةً عنه، وذلك لأن الأضحية قربة تتعلق بالمال فتجزئ فيها النيابة، كأداء الزكاة وصدقة الفطر؛ ولأنَّ كلّ أحد لا يقدر على مباشرة الذبح بنفسه، خصوصا لو النساء.