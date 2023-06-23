ظواهر جوية تؤثر في حالة الطقس بالفترة الحالية.. «الأرصاد» تكشف

طقس معتدل يسود في بداية فصل الصيف، إذ تشهد درجات الحرارة استقرارا وتخلو حالة الجو من التقلبات، إلا أن مع ذلك تتأثر البلاد بعدة ظواهر جوية تجعل حالة الطقس لا تسير على وتيرة واحدة، يكون أبرزها في شدة الحرارة بمنتصف النهار تأثرا بأشعة الشمس.

الرطوبة أهم الظواهر المؤثرة في الطقس

وتعد الرطوبة أحد أهم الظواهر المؤثرة في حالة الطقس، إذ ترتفع نسبتها نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر، وخاصة في الساعة السادسة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية وتمتد حتى شمال الصعيد ومدن القناة، بحسب «الأرصاد».

ومن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

استقرار درجات الحرارة

يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر والمساء على كافة الأنحاء، ويكون حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وجاءت درجات الحرارة على مدن وأقاليم الجمهورية على النحو التالي:

درجات الحرارة اليوم الجمعة 23 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28

درجات الحرارة السبت 24 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.