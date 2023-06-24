«أبو عاصى»: بعد أداء فريضة الحج لأول مرة هناك عبادات أفضل ثوابا منها

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، إن الحج عبادة قديمة جديدة، والله عز وجل أمر سيدنا ابراهيم، بأن يأذن في الناس بالحج، مشيرا إلى أن كل عبادة من العبادات لها أسرار ومقاصد.

أبو عاصي: الحكمة الأساسية من الحج بينها الله عز وجل

ولقت، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار»، مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، إلى أن فريضة الحج تجمع بين «البدنية والدينية»، وهي عبادة شاقة، ومن رحمة ربنا أنه فرض الحج علينا مرة واحدة في العمر، والإنسان إذا حج مرة واحدة فقط تكفيه، وسقطت عنه الفريضة، منوها بأنه بعد الحجة الأولى، هناك عبادات أفضل ثوابا من الحج، مثل سد حاجة الفقراء والمساكين.

وأوضح أبو عاصي، أن الحكمة الأساسية من الحج، بينها الله عز وجل في كتابه العزيز، حيث قال «ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله»، مشيرا إلى أنه للأسف، العبادات أو الأمور في الإسلام، تحولت عند الناس إلى عادات، ومنها الحج، متابعا: «أنا لو طلعت على المنبر وقلت تعالوا نبحث عن بديل للحج، الناس هتبص لي وتستغرب».