المفتي عبر قناة الناس: شركات تنظيم الحج تستشير «الإفتاء» في الأمور الشرعية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إننا وجدنا اجتهادات من العلماء والشركات التي تقوم بتنظيم الحج وفق رؤية البعثة المصرية فهي قبل ذلك وبعده إنما تقوم على أمر فقهي رصين وثابت، فهي لا تتصرف من تلقاء نفسها وإنما تعني بالأمر الشرعي وتستشير دار الإفتاء المصرية.

إصدار كتاب لتوجيه الحجاج

وأضاف «علام»، خلال لقاء ببرنامج «للفتوى حكاية»، المذاع على قناة الناس، أن الإفتاء أصدرت كتابا يوجه حجاج بيت الله الحرام إلى ما يكون من الأعمال فرضا أو سنة أو ما يمكن أن يستغنى عنه في ظروف معينة.

نصائح مهمة للحجاج

وتابع: «واجب على الحاج عندما يؤدي الحج، أن يتبع التنظيم الذي تقره البعثة المصرية، وأن يكون مع الجماعة والشركات التي تنظم ولا يتخلف بحال من الأحوال عن هذا النظام بحجة أنهم يخالفون، هم لم يخالفوا في شيء وإنما طبقوا قاعدة التيسير».