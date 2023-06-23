المفتي عبر قناة الناس: القاعدة الكبيرة في أعمال الحج التيسير والتسهيل

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إِنَّ الحج كان في الحجة التي حجها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا ميسورا، وكان الناس مع رسول الله يشاهدونه، وما يقوم به من أعمال، ويقول للناس جميعا خذوا عني مناسككم.

القاعدة الكبيرة في الحج

أضاف «علام»، خلال لقاء ببرنامج «للفتوى حكاية»، المذاع على قناة الناس، «فما سأل رسول الله عن شيء قدم أو آخر إلا قال في هذا اليوم، أي يوم النحر أفعل لا حرج، فقامت القاعدة الكبيرة في أعمال الحج، قاعدة التيسير والتسهيل والأخذ بالناس بما يحقق أن يقوموا بالشعائر في الأماكن المقدسة بيسر وسهولة».

مؤسسات لتطوير تنظيم الحج

وتابع: «لذلك وجدنا بين وقت لآخر يتطور الأمر في تنظيم الحج، إلى مؤسسات تقوم على ذلك إلى أفراد يقومون على ذلك، وفق تطور المجتمعات، إلى أن وصلنا أن الدول، إنما تنظم عملية الحج في داخلها، بداية من الذين سيذهبون في الحج هذا العام، وتضع لهم إطارا لإعدادهم وسنهم وطبيعة ظروفهم، بما يتفق مع أعداد الحج في الأماكن المقدسة وفقا لنظرة ورعاية الدولة في السعودية».