306 أطباء بيطريين يشاركون في بعثة الهدي والأضاحي خلال موسم الحج

أوفدت وزارة الزراعة بعثة من 306 أطباء بيطريين إلى السعودية؛ للمشاركة في الكشف على لحوم الهدي والأضاحي خلال موسم الحج هذا العام، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

مراعاة الكفاءة في اختيار جميع أعضاء البعثة

وأكد الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس البعثة، أنه تم مراعاة اختيار جميع أعضاء البعثة ممن يتمتعون بالكفاءة العالية في العمل داخل المجازر، وتأتي هذه البعثات الطبية البيطرية لثقة الجانب السعودي في خبرات ومهارات الأطباء البيطريين المصرين.

وأضاف «صابر»، أن جميع أعضاء البعثة بخير وصحة جيدة، مضيفا بأنه تم توجيه الشكر والتقدير من الجانب السعودي إلى وزير الزراعة المصري على الدعم المقدم من البعثة.

وأوضح رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أنه يتابع من الأراضي المقدسة جميع مديريات الطب البيطري بالمحافظات والاستعدادات المكثفة للاستقبال عيد الأضحى المبارك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالهيئة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة العيد.