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مصطفى بكري لـ«الشاهد»: أعضاء من النيابة العامة استقالوا في عهد مرسي للحفاظ على استقلاليتهم

كتب:

محمد عزالدين
11:54 م | الجمعة 23 يونيو 2023
النائب مصطفى بكري

النائب مصطفى بكري

قال مصطفى بكري، الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، إن قضية أحداث الاتحادية تحولت حينها للمستشار مصطفى خاطر وإبراهيم صالح للتحقيق، والذين أصدرا وأفرجا عن المتظاهرين، لأن محضر التحريات كله يؤكد براءتهم من أي اتهام.

استقالات عديدة في النيابة العامة

أضاف «بكري»، خلال لقاء ببرنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي محمد الباز، أنه حدثت أزمة بسبب إبعاد المستشار طلعت عبدالله للمستشار إبراهيم صالح، والمستشار مصطفى خاطر إلى بني سويف، وفي هذه الفترة، حدثت استقالات عديدة في النيابة العامة، للحفاظ على استقلاليتهم.

ولفت إلى أن هذه المواقف من خلال قراءة تاريخية لها، كان بالفعل حفاظ على استقلالية النيابة العامة وقرارات النيابة العامة والعدل، وهذا ما لم يكن على هوى الإخوان، فبدأوا باستقدام الميليشيات لفض الاعتصام.

إلغاء حوار بسبب الإرشاد

وأوضح أن القائد العام في هذا الوقت، يتابع مع يجرى، فاتصل بمرسي، وطلب منه تهدئة الأجواء وإجراء حوار، لكن مكتب الإرشاد اجتمع بعد ذلك بإلغاء هذا الحوار.

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