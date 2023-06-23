نشرت قناة «DMC»، فيديو في إطار احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بعنوان: «العنف لا يسقط بالتقادم.. جرائم الإخوان الإرهابية بحق الشعب المصري».

اغتيال رئيس الوزراء أحمد ماهر

قال أحمد رفعت، المحلل السياسي، إنه لكي يتم استيعاب كيفية ارتكاب الجرائم التاريخية، لا بد من فهم البنيان النظري والتنظيمي لهذه الجماعة، في عام 1945 تحديدا في 24 فبراير، أغتيل رئيس وزراء مصر أحمد ماهر، وبعد 40 سنة تحديدا في عام 1985، يصدر الشيخ الجليل أحمد حسن الباقوري مذكراته، ويقر أن محمود عيسوي قاتل أحمد ماهر كان من الإخوان، ولم يكن عضوا في الحزب الوطني مثلما قالوا.

اغتيال «الخازندار» أمام منزله

أوضح «رفعت»، أن في 22 مارس 1948، يغتال القاضي الجليل أحمد الخازندار أمام منزله في شارع رياض بحلوان، حسن البنا أنكر معرفته بالقتلة، ثم تثبت النيابة أن الاثنين أعضاء في الجماعة، وأحدهما كان سكرتيره الشخصي.