ضياء رشوان: الإخوان حاصروا مدينة الإنتاج والجيش حمى الإعلاميين

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن جماعة الإخوان وأنصار حازم صلاح أبوإسماعيل قاموا بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي حتى كانت المدينة في حالة يرثى لها: «الزملاء كانوا مهددين للي داخل واللي خارج».

القوات المسلحة تحمي مدينة الإنتاج الإعلامي

وأضاف «رشوان» خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، قامت القوات المسلحة بالدفع بسلاحي المدرعات والصاعقة لحماية مدينة الإنتاج الإعلامي، الأمر الذي ترافق مع مقابلته لوزير الدفاع حينها الفريق أول عبدالفتاح السيسي حينها، «قيل بعدها أنه تم تحذيره من المساس بالإعلاميين».

وأوضح أن القوات المسلحة في تلك الآونة أظهرت عدم موافقتها بالمساس بنخبة مصر الإعلامية، حيث أن هذا الأمر واضحا تماما، لكن لم يبادر الجيش تماما: «مقولة الانقلاب مضحكة، والإنقلاب بيدان، وقبل ده تم إعطاء الرئيس الراحل مرسي إنذار بأسبوع قبل 30 يونيو، ثم إنذار أخر قبل 30 يونيو بـ48 ساعة».