ضياء رشوان: الرئيس السيسي شرع ببناء قواعد الدولة قبل السياسة

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة، شرعوا خلال السنوات السبع الماضية في بناء قواعدها الرئيسية خاصة على مستوى البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي، لكن ليس بالاقتصاد وحده يعيش الإنسان، والسياسة أمر مهم للغاية.

شركاء 30 يونيو في الحوار الوطني

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «ثم ماذا بعد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن الرئيس السيسي عندما دعي للحوار الوطني، كان في القاعة شركاء 30 يونيو مثل حمدين صباحي وخالد داوود وخالد يوسف ومحمد سامي وياسر الهواري وآخرين مما شاركوا.

استكمال الجمهورية الجديدة

ورأى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الرئيس السيسي أراد استكمال بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة مؤسسي هذه الجمهورية، فالجمهورية الجديدة هي التطور المنطقي لثورة 30 يونيو.