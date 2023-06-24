كيف استعدت أسيوط لعيد الأضحى؟.. حدائق وعبارات نيلية وغرفة عمليات

أنهت محافظة أسيوط استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز ومراجعة الحدائق والمنتزهات، وفتح العبارات النيلية، فضلا عن عقد غرفة عمليات ورفع الاستعداد للدرجة القصوى.

استعدادات محافظة أسيوط لاستقبال عيد الأضحى

وفيما يلي أبرز استعدادات محافظة أسيوط لاستقبال عيد الاضحي المبارك:

1- رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع المراكز والأحياء ومديريات الخدمات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية، وغرف عمليات فرعية بالمراكز والاحياء على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

2- فتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة أسيوط وبالمراكز والأحياء.

3- تنظيم رحلات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة، للاستمتاع بالعيد، وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال، مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة والإجراءات الاحترازية والوقائية، والحفاظ على النظافة العامة ومنع أي تزاحمات.

4- توجيه رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة ومؤسسات المجتمع المدني، لتكثيف حملات النظافة بجميع الشوراع والميادين والحدائق والمتنزهات.

5- تنظيم حملات نظافة، والتركيز على محيط دور العبادة ورفع كفاءة الإنارة استعداداً لاستقبال المعيدين والمصلين.

6- تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الاحتفالات، وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088).

7- توجيه مسؤولي إدارة المخلفات الصلبة، ومصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز أسيوط بالتخلص من المخلفات بطرق آمنة.

8- الانتهاء من خطة تطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة بمراكز مختلفة بالمحافظة، وتطوير أخرى وإضفاء لمسه جمالية ومتنفس للمواطنين والعمل على إعادة المحافظة لمكانتها كعاصمة للصعيد.

9- وقف الإجازات والراحات بكافة أنواعها لمفتشي المديرية والإدارات التموينية الفرعية استعداداً لعيد الأضحى المبارك.

10- تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وكل منافذ البيع بالقرى والمراكز والأحياء، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي وتشديد الرقابة على الأسواق.

11- تنظيم حملات اليوم الواحد بمشاركة كافة القطاعات نظراً لزيادة عرض اللحوم والأسماك خلال العيد، وسحب عينات من محال اللحوم والأسماك المملحة المعروضة بالمحال والأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

12- تكثيف الحملات والمرور الميداني على المخابز البلدية ومطاحن القطاعين العام والخاص، للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية، وإنتاج دقيق بلدي وتوفير رغيف الخبز بالمواصفات والأوزان القياسية.

13- التنسيق مع شركات الجملة لتدبير احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية من السلع والخدمات اللازمة خلال العيد، وبأسعار مناسبة.

14- رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وجاهزية أقسام الاستقبال والعنايات لاستقبال أي حالات خلال فترة الإجازات والأعياد.

15- المتابعة الميدانية المستمرة، والتأكيد على تواجد الأطباء وهيئات التمريض وكافة العاملين بالمستشفيات الصحية، وتوفر الأدوية والأمصال وكل التطعيمات.

16- التنسيق مع مرفق الإسعاف لنقل أي حالات مرضية إلى أقرب مستشفى، ونشر سيارات الإسعاف بأماكن التجمعات والاحتفالات، وعلى الطرق السريعة والميادين والحدائق بكل القرى والمراكز.