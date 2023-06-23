محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية مع جامعة الأزهر ودعم المشروعات القومية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، لمناقشة سبل التعاون المشترك وتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم المشروعات القومية والتنموية والتي توليها الدولة اهتماما تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خطط التنمية المستدامة

وأكد محافظ أسيوط، خلال اللقاء، على دور جامعة الأزهر في دعم مشروعات وخطط التنمية المستدامة تنفيذا لرؤية مصر 2030 والاستفادة من الخبرات العلمية لأساتذة وعلماء الجامعة في كافة المجالات وتفعيل دورها في المشاركة المجتمعية والمساهمة في المبادرات الرئاسية والتنموية التي يجري تنفيذها، فضلا عن تطوير شوارع وميادين المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، وإعادة الشكل الجمالي والحضاري لها ودعم المشروعات التنموية التي تنفذها المحافظة في كافة القطاعات، مشيرا إلى الدعم الذي توليه المحافظة لفرع جامعة الأزهر وطلابها من خلال أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع والطرق المؤدية للجامعة ومنظومة الإضاءة وتحسين المرافق والخدمات بها، بالتنسيق مع كافة شركات الخدمات والمرافق.

قطاع الصحة

كما أشار المحافظ إلى مشاركته المستمرة في كافة الفعاليات والمؤتمرات العلمية التي تنظمها جامعة الأزهر فرع أسيوط، ودعم أنشطة الجامعة وبرامجها التنموية ومبادراتها المجتمعية، وخاصة في قطاع الصحة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

دعم مبادرات الجامعة

ووجه الدكتور محمد عبد المالك، الشكر لمحافظ أسيوط، على دعمه ومشاركته في كافة أنشطة وفعاليات الجامعة وتكريمه المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، معلنا دعم فرع الجامعة لجميع مبادرات المحافظ لتطوير المحافظة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الدعم الفني والاستشارات والمساهمة في المشروعات التنموية بالمحافظة، فضلاً عن المشاركة في أعمال التطوير والتجميل لمدخل جامعة الأزهر والمدينة الجامعية والشوارع المحيطة بها لتخرج في أحسن صورة.