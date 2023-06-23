محافظ أسيوط: انتهاء استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والأحياء ومديريات الخدمات وتشكيل غرفة عمليات مركزية وغرف عمليات فرعية بالمراكز والأحياء على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى فتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة أسيوط وبالمراكز والأحياء، فضلًا عن رحلات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة والإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على النظافة العامة ومنع أية تزاحمات.

الحدائق والمتنزهات

وأشار المحافظ في بيان، إلى نه وجه رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة ومؤسسات المجتمع المدني لتكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والتركيز على محيط دور العبادة ورفع كفاءة الإنارة استعداداً لاستقبال المعيدين والمصلين، موضحاً إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الاحتفالات.

تدوير المخلفات الصلبة

كما أصدر محافظ أسيوط توجيهاته لمسئولي إدارة المخلفات الصلبة ومصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز أسيوط، بالتخلص من المخلفات بطرق آمنة، مضيفا أن المحافظة كانت قد استكملت خطة تطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة بمراكز مختلفة بالمحافظة وتطوير أخرى وإضفاء لمسة جمالية ومتنفس للمواطنين والعمل على إعادة المحافظة لمكانتها كعاصمة للصعيد.

درجة الاستعداد القصوى

وأكد اللواء عصام سعد، أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بمديرية التموين، حيث تم وقف الإجازات والراحات بكافة أنواعها لمفتشي المديرية والإدارات التموينية الفرعية استعداداً لعيد الاضحى المبارك، مشيرا إلى أنه تم توجيه ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وكافة منافذ البيع بالقرى والمراكز والأحياء، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاستغلال والتلاعب بصحة المواطنين في مثل تلك المناسبات، وتنظيم حملات اليوم الواحد بمشاركة كافة القطاعات نظراً لزيادة عرض اللحوم والأسماك خلال الاحتفال بالعيد وسحب عينات من محال اللحوم والأسماك المملحة المعروضة بالمحال والأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات والمرور الميداني على المخابز البلدية والمطاحن للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية وإنتاج دقيق بلدي وتوفير رغيف الخبز بالمواصفات والأوزان القياسية، والتنسيق مع شركات الجملة لتدبير احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية من السلع والخدمات اللازمة خلال العيد وبالأسعار المناسبة.

المتابعة الميدانية المستمرة

وأضاف المحافظ أنه تم تكليف الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة وجاهزية أقسام الاستقبال والعنايات لاستقبال أية حالات خلال فترة الإجازات والأعياد، فضلا عن المتابعة الميدانية المستمرة والتأكيد على تواجد الأطباء وهيئات التمريض وكافة العاملين بالمستشفيات الصحية وتوفر الأدوية والأمصال وكافة التطعيمات تسهيلا على المواطنين.

تركيب بلاط الإنترلوك

وفي سياق آخر، أكد محافظ أسيوط استكمال أعمال الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع وميادين مركز البداري، معلنا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات خاصة رصف الطرق والشوارع ورفع كفاءتها وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

وأوضح محافظ أسيوط إنه جار استكمال أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة البداري، كما تم رصف طريق الجزيرة الغربية بمدينة البداري استكمالاً لخطة المحافظة في هذا القطاع وذلك بإشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وعلاء الناظر نائبه ورضا خلف مديرة التخطيط بمركز البداري، على أن يتم استكمال باقي الشوارع والطرق تباعاً وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً، لافتاً إلى تنفيذ أعمال نظافة وإزالة التعديات وتسوية التربة الزلطية لإنهاء عملية الرصف بطريقة سليمة.