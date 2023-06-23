محافظ أسيوط يفاجئ العاملين بأقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحي

شن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولة مفاجئة، اليوم الجمعة، لمتابعة سير العمل بأقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحي بحي شرق للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاطمئنان على الوضع الصحي للمرضى بأقسام الاستقبال والعناية المركزة ووحدة الأطفال المبتسرين والغسيل الكلوي.

تأتي هذه الجولة في إطار متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ورافقه الدكتور احمد محمد محمود مدير مستشفى المبرة للتأمين الصحي.

مستشفى المبرة للتأمين الصحي

حيث فاجأ المحافظ العاملين بقسم الاستقبال بمستشفى المبرة للتأمين الصحي والتقى بعض المرضى والمواطنين بالقسم واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما تابع سير العمل بأقسام الجراحة والعظام وتابع سير العمل بوحدة الأطفال المبتسرين مشيدًا بالخدمات التي يقدمها القسم للأطفال حديثي الولادة وتواجد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض.

كما تفقد سير العمل بقسم العناية المركزة بالمستشفى واطمئن على انتظام العمل ومدى جودة الخدمات المقدمة للمرضى ثم اطمئن على سير العمل بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى التي تتكون من 17 جهاز غسيل كلوي ويتردد عليها المرضى لإجراء جلسات الغسيل الكلوي، واطمئن على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم.

جودة الخدمات المقدمة

ووجه محافظ أسيوط، خلال الجولة، مدير مستشفى المبرة، ضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بأقسام المستشفى ولقاء المترددين عليها والمرضى بصفة مستمرة للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها ودراسة الاحتياجات بصفة مستمرة.

ولفت إلى متابعته المستمرة والمفاجئة لسير العمل بجميع المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية للمرضى، وانتظام العمل بها فضلًا عن توافر الأكسجين وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية والأدوية وكافة المستلزمات الطبية.

وشدد على ضرورة تكاتف كل الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه، لافتا إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم وتطوير القطاع الصحي وخاصة المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحي التي تتحمل العبء الأكبر نظرًا لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها معلنًا دعمه الكامل لهذا القطاع الهام والنهوض بمستشفى وعيادات التأمين الصحي بالمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتمكنهم من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.