أحمد السبكي يحتفل بتحقيق أغنية «اختياراتي» 10 ملايين مشاهدة وتصدرها التريند

احتفل المنتج أحمد السبكي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تصدر أغنية «اختياراتي» للفنان أحمد سعد التريند وتحقيقها 10ملايين مشاهدة على اليوتيوب.

وكتب «السبكي» قائلًا: «اختياراتي مدغدغة حياتي أغنية اختياراتي من فيلم مستر Ex تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الديجيتال خلال 72 ساعة إنتظرونا في عيد الأضحى».

فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي وبيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، محمد أنور، هنا الزاهد، محمود حافظ، رحاب الجمل، كما يضم الفيلم عدد من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.