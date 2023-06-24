مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم دراجتين بخاريتين بسوهاج

شهد الطريق الزراعي الشرقي بناحية عزبة رضوان، دائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بفيدبوجود حادث تصادم ومتوفي ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية عزبة رضوان، دائرة مركز دار السلام.

تفاصيل الحادث

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة «كريم ع ع م» 24 عاما، حاصل علي دبلوم، ويقيم بناحية دائرة المركز، اختل مقود الدراجة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة «وليد م ع م» 28 عامًا، حاصل علي دبلوم، ويقيم بناحية عزبة رضوان دائرة المركز.

اشتباه كسر بالضلوع وكسر بالترقوة

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية الأولى، وإصابة كل من قائد الدراجة البخارية الثانية «نزيف بالمخ وكسر بعظمة الكعبرة اليسرى»، و«طارق ت ع م»، 24 عاما،عامل، ويقيم بناحية عزبة رضوان دائرة المركز بـ«جرح رضي بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم»، و«بلال س ع» 25 عاما، عامل، ويقيم بناحية عرب العطيات البحرية، دائرة المركز بـ«جرح رضي بفروة الرأس وكدمه بالكتف الأيمن» من مستقلي الدراجة الأولى، و«هشام ع ع» 27 عامًا، عامل، ويقيم بندر دار السلام، بـ«إشتباه كسر بالضلوع وكسر بالترقوة اليسري وجرح قطعي بالركبة اليسرى» من مستقلي الدراجة الثانية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام والمصابين لحتزا.

ربسؤال المصابين وعم المتوفي «معبد ا م ا» 38 عامل، ويقيم بذات الناحية، قرروا بمضمون ما تقدم، ونفوا الشبهة الجنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.