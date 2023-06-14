إصابة 4 أشخاص بينهم طفل إثر حادث تصادم في سوهاج

شهدت دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي الشرقي بناحية البلابيش المستجدة، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بينهم طفل.

إصابة 4 أشخاص بينهم طفل

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، يفيد بإصابة 4 أشخاص بينهم طفل.

وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة نقل قيادة المدعو «سعيد ط.ح.ا» 22 عامًا، الذي يقيم في نفس الناحية، بعد انفجار الإطار الأمامي الأيسر، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة ربع نقل قيادة المدعو «أحمد ح.م.ص»، 23 عامًا، والذي يقيم في قنا.

إصابة 4 أشخاص بينهم طفل

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وهم: سائق السيارة الأولى: كدمات متفرقة في الجسم، وسائق السيارة الثانية بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه نزيف في البطن، و«عبد الناصر ع.ا. أ» 21 عامًا بجرحين رضيين في الرأس والوجه، والطفل «محمد س.ج» 10 أعوام، جرح رضي في الرأس واشتباه نزيف في البطن، وهو تلميذ، ويقيم في دائرة المركز.

وأفاد سائقا السيارتين والمصابون بأن سبب الحادث كان اختلال العجلة ونفوا الشبهة الجنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.