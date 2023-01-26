إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على «صحراوي سوهاج»

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق، لاختلال عجلة القيادة في يد السائق، على الطريق الصحراوي الشرقي، ونقلوا جميعا إلى المستشفى الجامعي؛ لتلقي العلاج، رفع آثار الحادث من على الطريق.

إخطار مدير أمن سوهاج

وتلقت اللواء محمد عبدالمنعم مدير أمن سوهاج، إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي سوهاج - البحر الأحمر، ووجود مصابين، ونقلوا للمستشفى؛ لتلقي العلاج، ودفعت إدارة المرور بقوات إلى مكان الحادث ورفعت آثاره، وأعيدت حركة السير على الطريق عقب توقفها جزئيا.

حادث انقلاب سيارة

وتبين من الفحص، انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي طريق البحر الأحمر الكيلو 70 في اتجاه قنا، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما إلى إصابة «ر.ع.ب» 35 سنة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة «س.س.ف» 35 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة «ل.م.ع» 6 سنوات، بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة «ف.ن.ن» 8 سنوات، باشتباه كسر بالزراع الأيمن، جميعهم يقيمون بمحافظة أسيوط تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخضرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق.