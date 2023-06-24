مصطفى بكري: خيرت الشاطر أصر على تدمير وزارة الداخلية

كشف الكاتب الصحفي والنائب البرلماني مصطفى بكري عضو مجلس النواب، كواليس مؤامرات تنظيم الإخوان ضد جهاز الشرطة قبل ثورة 30 يونيو، لافتًا إلى أن التنظيم كانوا يريدون عمل قوات شرطة بديلة، موضحًا أن خيرت الشاطر كان يتدخل في إصدار قرارات إقالة بعض الضباط.

الإخوان لعبوا في ملفات وزارة الداخلية

وأوضح بكري خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «الشاهد» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أنه بعد تولي اللواء محمد إبراهيم وزارة الداخلية بدأ تنظيم الإخوان اللعب في ملفات وزارة الداخلية وظهرت بعدها بعض الظواهر مثل تمرد أمناء الشرطة على قادتهم وغلق مديريات الأمن، وكان يريدون أن يشكلوا شرطة بديلة بزعم تطهير جهاز الأمن، وكذلك ظهور الضباط الملتحين.

خيرت الشاطر صمم على تدمير وزارة الداخلية

وأشار بكري إلى أنه كان هناك تصميم من القيادي الإخواني خيرت الشاطر على تدمير وزارة الداخلية، وكان يذهب للأمن الوطني ويطلب عزل ضباط نتيجة لمواقفهم مع التنظيم.