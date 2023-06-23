مصطفى بكري لـ«الشاهد»: الكونجرس قدم مليار و200 مليون في 2011 لنشر الفوضى بمصر

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن الكونجرس الأمريكي قدم 40 مليون دولار لنحو 600 منظمة في مصر، وبلغت قيمة ما قدموه لصناعة الفوضى في مصر من يناير 2011 نحو مليار و200 مليون جنيه.

الرئيس الراحل أنور السادات

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على شاشة إكسترا نيوز، أن الاحتفال بنصر أكتوبر عام 2012 كان يوما فارقا في تاريخ مصر، حين دعا تنظيم الإخوان الإرهابي قتلة الرئيس الراحل أنور السادات للاحتفال، وكأنها رسالة للمؤسسة العسكرية.

الصدام الحقيقي مع تنظيم الإخوان الإرهابي

وتابع أن الصدام الحقيقي بدأ بعد تعيين المستشار عبد المجيد محمود النائب العام سفيرا في الفاتيكان، ورفض المستشار عبد المجيد والقضاة للقرار ثم تراجع مرسي عن القرار، لكنه طلب من المستشار عبد المجيد أن يخبره بأي قرار قبل أن يتخذه، فرفض فقرر الإخوان أن يعزلوه.