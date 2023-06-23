مصطفى بكري لـ«الشاهد»: أشكر الشركة المتحدة على توثيق أحداث 30 يونيو

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن شهادته بشأن ثورة 30 يونيو 2013 موجهًا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على توثيق هذه الأحداث لأن كل الأجيال يجب أن تعرف مع حدث بالضبط.

وقال مصطفى بكري خلال لقائه الخاص مع برنامج الشاهد مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: «اسمح لي أن أوجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأنها أفسحت المجال لحلقات هي عبارة عن توثيق تليفزيوني مهم لما حدث في مصر، وسيكون له أثر كبير، بعد استعراض لبعض الأسماء التي بدأت بها حلقاتك فهم شركاء وطرف أساسي وشاهد عيان على الأحداث التاريخية التي مرت بمصر».

نشر الأكاذيب

وأضاف أنه لا بدّ لهذه الأجيال أن تعرف ماذا حدث بالضبط، لأن ذاكرة الناس تنسى وأن الحرب التي ضد مصر محاولة لتزييف وعي الناس ونشر الأكاذيب والادّعاءات ونشر الحقائق تحتاج من كل المخلصين علي أرض هذا الوطن.

نصائح الرئيس السيسي

وتابع: «نصح الرئيس السيسي أكثر من مرة بأن يؤرّخوا لدور الجيش المصري ودور المؤسسات المختلفة في التصدي للفوضي وللهجمة الإرهابية التي استهدفت طمس الهوية المصرية الوطنية وتفكيك المؤسسات المختلفة، وهناك الكثير من الحقائق والوقائع المهمة ليست في 30 يونيو وليست فقط في 3 يوليو، لكن بالتأكيد كان هناك مقدمات كثيرة».