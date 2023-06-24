مصطفى بكري يكشف عن أحداث الاتحادية: قائد الحرس رفض الاعتداء على المتظاهرين

كشف الكاتب الصحفي والنائب البرلماني مصطفى بكري عضو مجلس النواب، عن تفاصيل تعذيب عناصر تنظيم الإخوان للمصريين عند سور الاتحادية، مشيرًا إلى أن عناصر التنظيم الإرهابي عذبوا 49 شخصًا، خلال محاولاتهم لفض اعتصام الاتحادية.

وزير الداخلية طالب بضرورة الحفاظ على حياة المواطنين

وأوضح بكري خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «الشاهد» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية وقتها، طالب رجالة بضرورة الحفاظ على حياة المواطنين وتأمين مظاهراتهم السلمية، وحمايتهم من بطش قيادات الجماعة الإرهابية.

وتحدث بكري عن التحقيقات التي أجريت معهم مشيرًا إلى أن التحريات بدأت من أول يوم واتهم محمد مرسي عدد من الأشخاص بالتحريض وتمويل المظاهرات، وعندما عرضت القضية على نيابة مصر الجديدة، أمرت بالإفراج عن المتظاهرين لأن محضر التحريات أكد براءتهم من أي اتهام بالعنف.

الإخوان طالبوا بإبعاد مستشاري نيابة مصر الجديدة

وأشار إلى أن الإخوان طالبوا بإبعاد مستشاري نيابة مصر الجديدة منهم إبراهيم صالح ومصطفى خاطر، إلى منطقة نائية إلى بني سويف، وفي هذه الفترة حصلت استقالت عديدة في النيابة العامة ومنها استقالة المستشار هشام بدوي، وعلي الهواري، ومحمد عبد السلام، والمحامي العام الأول لنيابة الإسكندرية والذي قام بدور كبير وواجه كل العمليات الإرهابية في الإسكندرية.

وأشار إلى أن قائد الحرس الجمهوري لم يستجب لضغوط مرسي وقال «لن نعتدي على أي متظاهر».